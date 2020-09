Castelcivita: ok alla messa in sicurezza del costone roccioso

Il Comune di Castelcivita, retto dal sindaco Antonio Forziati, ha approvato il progetto di messa in sicurezza del costone roccioso alla località Selva, una misura necessaria data la pericolosità, rappresentata dalla sua insistenza sul centro abitato, che mette a rischio l’incolumità dei cittadini. L’amministrazione comunale intende inserire i lavori in una strategia di messa in sicurezza di diverse zone cittadine del paese alburnino che dovrebbe proseguire prossimamente, anche sfruttando i fondi nazionali ed europei.

L’ente infatti, è beneficiario di risorse derivanti da un fondo ad hoc del MEF, Ministero Economia e Finanze, per un milione di euro,

Per i lavori sono stati acquisiti i pareri necessari della Commissione Locale per il Paesaggio, della Soprintendenza di Salerno ed il Nulla Osta dell’ente Parco.