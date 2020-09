Agropoli, incidente in via Balvedere: auto finisce fuori strada

Incidente nella notte in via Belvedere ad Agropoli, la strada che collega la baia di Trentova con località Moio. Un giovane a bordo di una utilitaria, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada urtando contro un muretto posto a margine della carreggiata e travolgendo un palo della linea telefonica.

La persona a bordo si è poi allontanata dal luogo del sinistro lasciando sul posto la vettura.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il palo che rischiava di cadere sulla carreggiata.