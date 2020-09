Rinviato il ritorno in classe in altri 5 comuni del Cilento

Rinviato l’inizio dell’anno scolastico in altri comuni del Cilento. Questa mattina si è tenuta nel plesso scolastico di Omignano Scalo una riunione tra i Sindaci di Omignano, Salento, Sessa, Stella, Perito e Lustra, e la Dirigente Scolastica, per discutere delle numerose problematiche da affrontare in occasione dell’apertura dell’anno scolastico (trasporto, di stanziamento, ecc.) . Dalla riunione è emersa l’opportunità di posticipare l’inizio dell’anno scolastico dal 24 al 28 settembre.

Aumenta così ulteriormente il numero di comuni che hanno deciso di rinviare il ritorno in aula.

Tra questi anche Vibonati, Caselle in Pittari, Sanza, Cuccaro Vetere, Capaccio Paestum, Ascea, Cannalonga ed Agropoli.