Regionali, verso il voto: molti candidati in Cilento, Diano e Alburni

Mancano poco meno di 24 ore al voto. Gli elettori italiani domenica 20 e lunedì 21 (fino alle 15) andranno alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e, in alcune regioni, anche per il rinnovo del consiglio regionale. Tra queste la Campania. A sfidare il Governatore uscente Vincenzo De Luca ci saranno Stefano Caldoro, candidato del centrodestra , Valeria Ciarambino del M5s, il candidato di Potere al Popolo Giuliano Granato; del Terzo Polo Sergio Angrisano; di Terra Luca Saltalamacchia; della lista Naturalismo Giovanni Nappi e del partito delle Buone Maniere, Giusepe Cirillo.

Molti anche i candidati del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che cercheranno di conquistare una poltrona in consiglio regionale: ci sono gli uscenti Corrado Matera, Maria Ricchiuti e Michele Cammarano, l’ex parlamentare Simone Valiante. C’è anche chi riprova ad essere eletto come il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica.

Tra i primi cittadini in campo Costabile Spinelli di Castellabate, costretto a lasciare la carica per candidarsi, Giovanni Fortunato di Santa Marina e Tommaso Pellegrino di Sassano. Tra gli amministratori locali anche l’assessore di Vallo della Lucania Antonietta Coraggio.

Agropoli è la città che ha più candidati: Elvira Serra con Italia Viva, Gisella Botticchio con la Lega, Antonio Genua con Più Campania in Europa e Faye Mariema con Potere al Popolo.

Ecco tutte le liste e i candidati

Candidato presidente: Vincenzo De Luca

Partito Democratico:

Acanfora Marinella, Amabile Tommaso, Buonomo Michele, Longanella Anna, Petrosino Vincenzo detto Enzo, Picarone Francesco detto Franco, Sabia Gina, Siani Margherita, Valiante Simone.

De Luca Presidente:

Cappelli Angelo, Cascone Luca, Castagna Carla Alessia, Catalano Mario, Cavaliere Vincenza detta Enza, Comunale Daniela, Fiammenghi Katiuschia detta Katia, Giordano Antonio, Iosca Renato.

Campania Libera:

Bellissimo Gabriella, Cioffi Olga, Fiore Aniello detto Nello, Fogliame Virgilia, Malfeo Romina, Piccininno Fabio, Rizzo Marco, Savastano Giovanni detto Nino, Squitieri Maria Laura.

Italia Viva con De Luca:

Tommaso Pellegrino, Domenico Mazzeo, Antonio Cuomo detto Tonino, Francesco Longanella, Ernesto Sica, Gaetano Montalbano, Elvira Serra, Patrizia Longobardi.

Democratici e Progressiti:

Martinangelo Corrado, Barletta Antonella, Boninfante Elvira, Vittoria ​Brini, Marzia De Rosa, Laderchi Luciano, Fiorentino Giuseppe, Iannuzzo Nicola, Mazzarella Giovanni, Parlato Stefania.

Più Campania in Europa:

Stefania De Martino, Francesco Marino, Iandiorio Antonio, Genua Antonio, Longobardi Antonella, Cataneo Olga, Robertazzi Luigi, Grieco Alessandra, Vicinanza Giacinto Curcio.

Popolari – Fare Democratico:

Corrado Matera, Maria Ricchiuti, Giovanni Baldi, Gaetana Falcone, Antonio Fezza, Alfonso Forlenza, Marta Gallo, Antonella Milite, Vincenzo Pellegrino.

Partito Socialista Italiano:

Bisogno Monica, Bottone Salvatore, Di Cerbo Antonello, Guzzo Giovanni, Maffia Fulvio, Rosciano Emiliana, Sabatella Luca, Sica Antonietta, Volpe Andrea.

Centro Democratico:

Adinolfi Vincenzo, Albano Giuseppe, Cammarano Maria Teresa detta Teresa, D’Avenia Giovanni, Gorrasio Angela, Montinaro Carlo, Pagano Lucia, Postiglione Umberto, Scifo Emanuele.

Liberal Democratici:

Gennaro Aievoli, Alessia Apuzzo, Attilio Coppola, Giuseppa Errico, Mario Iannone, Giacomo Rosa detto Gianni, Lorenzo Santoro, Maria Soriente.

Davvero – Partito Animalista:

Andrea Cretella, Anna Casaburi, Nicola Carrara, Giovanni Casella, Erika De Simone, Giuliano D’Antonio, Vincenzo Ferrara, Raffaella Mammone, Vincenzo Sica.

Mastella – Noi campani con De Luca:

Arena Salvatore, Della Rocca Maria Rosaria, Grattacasa VIncenzo, Guardigni Maria, Guida Vincenzo, Mariniello Domenica Francesca (Nika), Parisi Sergio, Pica Donato, Pisacane Mariafranca.

Candidato presidente: Stefano Caldoro

Fratelli d’Italia:

Arpaia Alessandro, Roberto Bellomo, Francesco Carpentieri, Nunzio Ferrigno Carlo (detto Fabio), Fortunato Giovanni, Ianniello Antonella, Marchesano Vitantonio, Sorgente Giusy, Vietri Maria Immacolata (detta Imma).

Lega – Salvini:

Aurelio Tommasetti, Gisella Botticchio, Valentino Di Brizzi, Immacolata Famularo, Attilio Pierro, Dante Santoro, Anna Pia Strianese, Sebastiano Odierna, Renato Vicinanza.

Forza Italia:

Angelo Avallone, Roberto Celano, Romano Ciccone detto Lello, Antonietta Coraggio, Monica Giuliano, Francesco Marrazzo, Annamaria Palumbo, Monica Paolino, Costabile Spinelli.

Caldoro Presidente – Udc:

Campochiaro Bruno, Conforti Giuseppe, Cupo Paola, De Cristofaro Lucia, Gallotta Donato, Iuorio Giovanni, Raele Giuseppina, Scutillo Rolando, Vitagliano Raffaele.

Identità Meridionale – Macroregione Sud:

Pinelli Ciro, Balzano Maria, Barese Vincenzo, Bianco Domenico, Migliore Giuseppe, Marchese Giuseppe, Miele Fabio Cristian, Pinto Daniela, Vitolo Ciro.

Candidato presidente: Valeria Ciarambino

Movimento Cinque Stelle:

Michele Cammarano, Francesco Virtuoso, Enrico Farina, Pasquale Milite, Fabio Paolucci, Alessandra Petrosino, Carmela Bufano, Cosimo Panico, Grazia Di Benedetto.

Candidato presidente: Giuliano Granato

Potere al Popolo:

Catania Nicola, Manna Marco, Sasso Clementina, De Felice Pio Antonio, Cavallo Adelaide Sara, De Maio Benedetto, Faye Mariema, Isoldi Filippo.