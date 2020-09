“Champions Barber Cup” in gara il cilentano Elyes Dridi

Si terrà domani 20 settembre, a Roma, presso il Teatro 1, la “Champions dei barbieri”, una gara internazionale alla quale prenderanno parte barbieri provenienti da tutto il mondo.

Tra gli oltre 200 partecipanti ci sarà anche il cilentano Elyes Dridi, giovane ventiduenne di Santa Maria di Castellabate che ha già una certa esperienza alle spalle. Molteplici le gare nazionali a cui ha partecipato, alle quali si aggiungono le esperienze internazionali di Dubai, dove si è esibito con Luxina al Beauty World Dubai e quella Americana, al Miami barber Expo.

Quella romana sarà una gara che metterà a confronto i migliori professionisti, provenienti da tutta Italia, in diversi stili e categorie: taglio classico, moderno, graduato, pettine e forbice, barba scolpita, sagomata e tradizionale completa. Ogni gara durerà 45 minuti. Attesa la presenza di Special guest Internazionali.

Inoltre, in questa seconda edizione, sarà presente anche una Fiera del Barbiere, con la presenza di stand specializzati nel settore barberia. Nell’edizione scorsa, Elyes, ha preso parte alle stessa competizione, svolgendo però il compito di commissario di pedana. Quest’anno invece, proverà in prima persona l’adrenalina della competizione, mettendosi in gioco con la sua arte.