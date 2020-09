Capitale Italiana della Cultura: Capaccio sostiene Padula

Padula è candidata a Capitale Italiana della cultura. Un titolo riconosciuto dal Mibact sull’onda dell’iniziativa di Capitale Europea della Cultura che tanto successo ha riscosso negli ultimi anni. A sostenere il centro valdianese sono diversi comuni, così come la stessa comunità montana Vallo di Diano. Ora anche Capaccio Paestum ha deciso di scendere in campo per rafforzare la candidatura di Padula.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha offerto supporto organizzativo e logistico nell’organizzazione degli eventi qualora il Ministero scelga la città della Certosa come Capitale Italiana della Cultura 2022.

Capaccio Paestum pure era stata candidata a Capitale Italiana della Cultura per il 2021 ma non è entrata tra i finalisti, così come anche la stessa Padula (che ci riprova per il 2022) e Teggiano.