Trentinara: programma il servizio di mensa e di trasporto scolastico

Il Comune di Trentinara, con a capo il sindaco Rosario Carione, sta programmando i servizi da offrire, in vista dell’apertura delle scuole, in particolare ai più piccoli. Già dal giorno 01/10/2020 avrà inizio il servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia. I genitori interessati dovranno presentare apposita richiesta al Comune; il modulo di richiesta potrà essere ritirato presso l’ufficio ragioneria o scaricato dal sito internet del Comune di Trentinara.

A partire dal 1° ottobre, inoltre, avrà inizio anche il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole dell’infanzia, Primaria e Media.

Il Comune di Trentinara ha anticipato molti altri del territorio che anche a causa dell’emergenza covid non hanno ancora programmato i servizi scolastici o hanno intenzione di farli slittare rispetto ai canonici termini.