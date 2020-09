Sala Consilina: dalla Regione fondi per l’area Pip

SALA CONSILINA. La Regione Campania ha disposto l’inserimento della proposta progettuale del Comune di Sala Consilina nell’elenco degli interventi di infrastrutturazione delle aree Pip ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del POC 2014/2020. Con la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati dall’Amministrazione Comunale sarà possibile completare, potenziare e apportare significativi miglioramenti all’area P.I.P. in località Mezzaniello.

Nello specifico sono questi gli obiettivi: Ammodernare la pubblica illuminazione; Completare i marciapiedi esistenti; Completare e migliorare la viabilità dell’intera area, con il rifacimento del manto stradale e l’installazione della segnaletica sia orizzontale che verticale; Realizzare numerosi spazi verdi; Installare un impianto di video sorveglianza; Realizzare un’area di stoccaggio dei rifiuti industriali in una zona sicura, già individuata, recintata e videosorvegliata; Installare impianti solari fotovoltaici che garantiranno l’alimentazione dell’illuminazione stradale.

“Al fine di consentire maggiori opportunità di investimento per gli imprenditori locali, nonché di richiamare l’attenzione di quelli nazionali, la progettazione dell’area P.I.P. è stata incentrata sulla modernizzazione, sulla sicurezza, sulla funzionalità e sulla fruibilità dell’area medesima, con lo sguardo sempre attento a garantire la tutela ambientale del territorio e la stabilità economica dell’Ente – fanno sapere da palazzo di città – La presenza di un grande polo produttivo a Sala Consilina potrà rappresentare, certamente, un mezzo trainante per l’economia della nostra Città e prospettare un futuro lavorativo meno incerto per i nostri figli”.