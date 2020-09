Covid, tre casi positivi a Sala Consilina

Nuovi contagi a Sala Consilina. Le tre persone positive, tutte donne, sono rientrate da un viaggio all’estero e si sono messe in quarantena in attesa dell’esito del tampone senza avere contatti con altre persone. L’esame è risultato positivo ma non avendo avuto ulteriori contatti è possibile che il virus non si sia diffuso ulteriormente.

Tutti e tre i casi sono asintomatici.

Nelle scorse settimane a Sala Consilina era risultato positivo anche un ragazzo rientrato dalla Sardegna.