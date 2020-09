Cilentolab: 10 spot per la promozione del territorio

Promuovere le bellezze territoriali di Centola-Palinuro attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani del posto. Nasce così l’evento “Centolab, tra Arte, Natura, e Gastronomia“, che si terrà dal 25 al 27 settembre presso l’anfiteatro Antiquarium, a Palinuro. L’iniziativa giunge a conclusione del progetto di formazione “Weee Station School Centola“, realizzato dal Comune di Centola e finanziato dalla Regione Campania, che ha coinvolto giovani del territorio in laboratori gratuiti di videogiornalismo, YouTuber, webTv e marketing territoriale, tenuti da esperti del settore delle associazioni Visionair, EsoEs Palinuro, Artisti Cilentani Associati e Aristohotel Reti di Imprese del Turismo.

Il programma prevede la proiezione di dieci spot audiovisivi, finalizzati alla promozione di tutto il territorio di Centola-Palinuro, che i giovani partecipanti hanno realizzato nel corso dei laboratori. Seguiranno, poi, lo spettacolo teatrale “Ancel Keys e la ricetta dei 100 anni” dedicato allo scienziato americano che ha studiato proprio nel Cilento i benefici della Dieta Mediterranea, e lo spettacolo della cantachef Angelica Sepe in “Patrimoni dell’Umanità in Tour: Dieta Mediterranea e Musica Napoletana raccontati con musica, parole e piatti”. Per gli amanti della natura e del trekking, visite guidate alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi del territorio comunale come il “Sentiero dei Fortini e Torri” e il borgo medioevale di San Severino di Centola.

“Si tratta di una bella iniziativa che coniuga la bellezza del nostro territorio con l’arte, con il teatro e con la promozione turistica – afferma il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola – Un progetto interessante che ha visto protagonisti alcuni giovani locali che hanno seguito nell’ultimo anno un importante corso sulla comunicazione. Fin dal primo giorno del mio insediamento abbiamo investito sui nostri giovani, sulla valorizzazione delle nostre bellezze e sulla qualità degli eventi che da sempre arricchiscono il cartellone estivo del nostro Comune”.

“Dopo due anni di lavoro e formazione rivolto esclusivamente ai giovani , siamo arrivati alla conclusione del progetto Weee Station School -commenta il consigliere Delegato Francesca Del Duca- un progetto finanziato dalla regione Campania e portato avanti dal Comune di Centola. Tale progetto ha visto come veri protagonisti i giovani, i quali hanno (ri)scoperto “più da vicino“ i nostri luoghi storici e culturali e le bellezze paesaggistiche che caratterizzano il nostro territorio. Sono fortemente convinta che, oggi, il binomio formazione e professionalità siano la strada che i nostri giovani debbano percorrere con forza per raggiungere il “successo“! Sarò ben lieta di accompagnarli, nei limiti delle mie possibilità, ma con tenacia lungo il sentiero indicato. Non a caso, le tematiche principali trattate durante il mio programma elettorale, sono state le tematiche giovanili e le politiche giovanili da mettere in campo”.

Tutti gli eventi sono su prenotazione e fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: Tina 3453263135 – Adelina 3454264675 Mail: centolalab@gmail.com Facebook: Benessere Giovani Centola – Palinuro