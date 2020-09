Casal Velino: poca sicurezza all’ingresso della scuola, diffida a sindaco e preside

CODICI, associazione nazionale dei consumatori, ha diffidato il sindaco Silvia Pisapia e il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Casal Velino, schierandosi in prima linea dalla parte dei numerosi genitori degli alunni che frequentano il plesso scolastico di località Bivio, che da anni lamentano la mancanza di sicurezza sull’antistante via Quattroponti. L’edificio scolastico di località Bivio, che ospita la scuola dell’infanzia, la primaria e le medie, ha un unico accesso dalla via Quattroponti, su cui spesso transitano autovetture ad elevata velocità. Per tali ragioni, molti genitori avevano chiesto e sollecitato provvedimenti risolutivi, per scongiurare rischi all’utenza scolastica.

L’associazione CODICI fa sapere che “alla luce dell’indifferenza del Comune di Casal Velino, ha deciso di diffidare sindaco e dirigente scolastico, in quanto il tratto di infrastruttura viaria antistante la scuola è privo, finanche, dei cartelli segnaletici previsti dalla normativa, che avvisino gli automobilisti della presenza di scuole, bambini e attraversamenti pedonali”.

Massimo Carleo, componente degli organi territoriali e nazionali dell’associazione osserva: “CODICI, con questa azione, vuole mettere le istituzioni di fronte alle proprie responsabilità, in modo deciso, chiaro e trasparente, affinché i cittadini, in questo caso bambini, siano salvaguardati nei loro sacrosanti diritti. Al sindaco sono stati chiesti provvedimenti urgenti e risolutivi, al dirigente scolastico è stato chiesto, nelle more, di adottare azioni mitigative del rischio investimento stradale, in attesa dei provvedimenti dell’Amministrazione Comunale”.