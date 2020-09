Atletica Agropoli guida il sud Italia nella spedizione tricolore a Grosseto

Con ben 9 atleti in gara, l’Atletica Agropoli si appresta a diventare la società sportiva con più iscritti ai Campionati Italiani under 23 di Grosseto. La manifestazione, che si svolgerà in Toscana i giorni 18-19-20 Settembre, vedrà gareggiare la migliore gioventù Italiana di Atletica Leggera. Di seguito la lista di chi ha strappato il ticket di ingresso raggiungendo il minimo richiesto:



Gerardina Spinelli – Eptathlon Promesse – Accredito 4313

Angelo De Marco – 800m Junior – Accredito 1:56.47

Matteo Romano – Salto Triplo Promesse – Accredito 14.42

Claudia Bertucci – 800m Junior – Accredito2:16.21

Francesca Paolillo – Salto in alto Promesse – Accredito 1.63

Luigi Lettieri – Decathlon Junior – Accredito 5513

Silvio Lettieri – Peso Junior – Accredito 12.95

Gianmarco Cordella – Decathlon M/F JPS – Accredito 5927

Chiara Tarani – Eptathlon Junior – Accredito 4185



Angelo Palmieri, Presidente Atletica Agropoli, si dice orgoglioso dei progressi che l’Atletica ad Agropoli sta ottenendo nel tempo: “Il Campionato Italiano è il coronamento di mesi di duro allenamento e sacrifici. Sono particolarmente orgoglioso di quello che negli anni siamo riusciti a costruire, e che continueremo a fare – continua Palmieri – perché essere la Società Sportiva del sud Italia con più partecipanti ad un Campionato Italiano non capita tutti i giorni. Un doveroso ringraziamento a tutto il nostro staff, nessuno escluso.” Purtroppo, causa infortunio, Giuseppe Filpi (accredito di 13.90 sui 110hs) ha dovuto alzare bandiera bianca e saltare l’appuntamento tricolore: “Siamo davvero dispiaciuti. Purtroppo la caduta negli Assoluti si fa ancora sentire e abbiamo preferito, di concerto con lo staff medico e col ragazzo, saltare l’appuntamento di Grosseto per essere al top della forma nella stagione Indoor – conclude Palmieri – la nostra spedizione poteva essere ancora più numerosa, ma la salute dei nostri atleti viene prima di tutto.”