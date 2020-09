Anche a Cuccaro Vetere la scuola inizia il 28 settembre

Dopo Ascea e Caselle in Pittari (leggi qui), anche il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Aldo Luongo, ha deciso di posticipare l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 della scuola dell’Infanzia e di quella primaria del Comune di Cuccaro Vetere al 28 settembre 2020.

La decisone è stata presa dall’Ente visto che l’utilizzo dei plessi scolastici del territorio quali sede dei seggi elettorali per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 impone, alla luce della situazione rappresentata, l’adozione, alla conclusione delle operazioni elettorali, di idonee misure di igienizzazione e sanificazione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da pandemia da COVID19.

Per questo appare opportuno adottare apposite misura per consentire l’avvio delle attività scolastiche in assoluta sicurezza, per cui una finestra temporale ulteriore, per quanto breve, consentirebbe agli uffici comunali in collaborazione con il competente dirigente scolastico una migliore gestione della organizzazione logistica programmata.