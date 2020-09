L’almanacco del 17 settembre 2020

E’ il 261° giorno dell’anno, 38ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 105 giorni.

Santi del giorno

San Roberto Bellarmino (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Sant’Ildegarda di Bingen

San Reginaldo (Eremita)

Etimologia

Roberto, dal germanico “Hrodebert”, attestato tra i Longobardi sin dal V secolo, composto da “roth”, “fama”, e “berth”, “illustre”, con il significato “di chiara fama”, “Rodipert” si diffuse rapidamente nel Medioevo in Italia e nel resto del mondo.

Proverbio del giorno

Chi ha fatto il peccato faccia la penitenza

Aforisma del giorno

Chi vuole che il suo giudizio sia creduto lo pronunci freddamente e senza passione (Arthur Schopenhauer)

Accadde Oggi

1787 – Firmata la Costituzione degli USA

Sei nato oggi?

Che siano creativi o meno, i nati il 17 settembre sono noti per la loro perseveranza nel raggiungere gli obbiettivi. Sebbene ci possano volere molti anni (sembra che a loro piaccia così), essi non solo sono capaci di costruirsi una carriera e di raggiungere una posizione eminente, ma fanno anche di tutto per rimanere in vetta per molto tempo. I nati in questo giorno sono dei veri macigni, difficili da spostare, ma ancora più difficili da sopprimere; una volta che si fissano su un obbiettivo, non importa se alto o modesto, sono praticamente inarrestabili. Sebbene possano avere molto entusiasmo, ciò che fanno è soprattutto tinto di una vena di grande serietà e impegno.

Celebrità nate in questo giorno

1975 – Alessandro Siani

1931 – Anne Bancroft

1968 – Anastacia

1968 – Joe Bastianich

Scomparsi oggi

1994 – Karl Popper