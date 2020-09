Hotel ad Agnone Cilento: illegittimo il “no” del Comune

MONTECORICE. Struttura turistica ad Agnone Cilento, per il Tar Salerno il diniego del Comune non è legittimo. I giudici amministrativi, infatti, hanno accolto il ricorso di una società immobiliare che chiedeva il rilascio di permesso a costruire su un terreno posto nella località costiera di Montecorice, a pochi passi dal mare. Nello specifico la richiesta era per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva a rotazione d’uso, ovvero potenzialmente utilizzabile in alcuni periodi dell’anno come struttura turistica e negli altri con ulteriori scopi.

Il Comune di Montecorice (non costituitosi in giudizio) aveva rigettato la richiesta ma secondo il Tar le motivazioni basate sulla sola conformità del progetto al Puc per il quale l’area è satura, non sarebbero sufficienti al diniego del permesso di costruire ma vanno valutate anche altri elementi.

Inoltre, così come previsto dalla normativa regionale, l’Ente a seguito di conferenza di servizi può riconoscere, con una variante al piano urbanistico, la riorganizzazione dell’edificabilità della zona. In quell’area, inoltre, i precedenti proprietari avevano già ottenuto negli anni scorsi un permesso a costruire, poi decaduto con l’approvazione del Puc.