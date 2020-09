Caseificio La Contadina protagonista a “Boss in Incognito”

Boss in Incognito continua a puntare i riflettori sulla Provincia di Salerno. Il fortunato programma di Rai2, condotto da Max Giusti, nella seconda puntata di questa stagione ha acceso le telecamere sui limoni della Costiera Amalfitana. Lunedì prossimo, invece, arriverà ad Altavilla Silentina, tra Cilento e Piana del Sele. Protagonista della trasmissione un’altra eccellenza del territorio, la mozzarella di bufala, e in particolare quella prodotta dall’azienda La Contadina.

La trasmissione andrà in onda lunedì 21 settembre in prima serata (ore 21.20).

Boss in Incognito ha esordito in tv nel 2014. In ogni puntata, un imprenditore a capo di un’azienda, assume in incognito le sembianze di un dipendente della propria società travestendosi e truccandosi da tale. Cercando di non farsi riconoscere, documenta le giornate di lavoro di un’intera settimana da lui svolte come dipendente, assieme alla troupe televisiva che lo riprenderà facendo credere ai dipendenti che si tratti di un documentario sul lavoro e sulla crisi. Ritornato alla fine nel suo ruolo, il boss tornerà alla sua scrivania e convocherà i dipendenti con cui ha interagito svelando loro la sua identità, facendo anche notare cose sia positive che negative durante il loro operato, venendo poi ricompensati con dei premi speciali, come un aumento di stipendio o di livello nell’azienda, un contratto a tempo indeterminato, la possibilità di trasferirsi in un’altra sede, un viaggio premio per la famiglia ecc.

La Contadina sarà protagonista di questo programma – reality durante il quale verranno messe in mostra le qualità dell’azienda che opera tra Cilento e Piana Del Sele, ma ormai vanta decine di allevamenti e molti punti vendita nei maggiori centri italiani ed anche New York.