Volontari in azione a Casal Velino: pulizia dell’Alento e dei fondali del porto

Casal Velino aderisce al World Cleanup Day. L’edizione 2020 dell’evento mondiale di educazione ambientale è promossa dall’organizzazione tedesca onlus Blue-Soul, già operante sul territorio da quasi due decenni, in collaborazione con il comune di Casal Velino (che provvederà allo smaltimento dei rifiuti) e con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

L’appuntamento è previsto per sabato 19 Settembre dalle ore 10:00 alle 12:00 alla frazione Marina e dalle 15:00 alle 18:00 alla foce del fiume Alento per coloro che vogliono pulire i suoi argini, risalendolo in canoa.

In mattinata sono previste anche immersioni nel porto per pulirne il fondale. Le attività non si limiteranno solo alla zona del litorale, ma riguarderanno anche le aree interne di Casal Velino Marina e frazioni.

Il ritiro della raccolta dei rifiuti sarà organizzato nei pressi della darsena del porto, presso cui stazioneranno i collaboratori di Blue-Soul. Nello stesso luogo l’organizzazione fornirà guanti e mascherine a chi dovesse esserne sprovvisto, dal momento che tutte le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle misure governative per il contenimento del contagio da covid-19.