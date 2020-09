Roccagloriosa: omicidio Caruso, confermata condanna per Nutu

Confermata la condanna ai danni di Florin Nutu, imputato per l’omicidio del sessantasettenne Vincenzo Caruso accaduto a Roccagloriosa il 29 novembre 2016.

Il quarantenne rumeno in primo grado aveva scelto il rito abbreviato, venendo condannato alla pena di 14 anni di reclusione, all’interdizione legale per lo stesso periodo e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre al pagamento delle spese giudiziarie.

I giudici di secondo grado hanno confermato la condanna per l’uomo ed ora è arrivata la medesima decizione anche in Cassazione. Stando alle indagini eseguite dopo l’omicidio, Nutu e Caruso litigarono per il mancato pagamento di 50 euro dovuti dalla vittima per dei lavori effettuati sulla sua auto, una Fiat Punto. Secondo gli avvocati della famiglia il Nutu non eseguì mai questi lavori. A rappresentare la parte civile gli avvocati Vincenzo Speranza e Salvatore Paradiso. Nutu resta nel carcere di Fuorni.