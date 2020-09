Oroscopo: Acquario, l’amore bussa alla vostra porta

Ariete – Nel lavoro avete imboccato la strada giusta. Attenzione ai tradimenti.

Toro – Finora nel lavoro siete stati poco attenti e dispersivi. Un’amicizia sta diventando qualcosa di più.

Gemelli – Nel lavoro non abbiate paura di uscire allo scoperto. In amore ci vuole determinazione.

Cancro – Un po’ di autocritica nel lavoro può farvi solo del bene. In amore fate chiarezza.

Leone – Il lavoro che state svolgendo in questi giorni è molto delicato. Incontri serali molto intriganti.

Vergine – Rimettete mano ad un progetto di lavoro, sarà decisivo. Combattete la routine in amore.

Bilancia – Avete esitato fin troppo: nel lavoro fatevi avanti con decisione. Sviluppi imprevisti in amore.

Scorpione – Grazie anche alla diplomazia nel lavoro farete il salto di qualità. Ottime chance in amore.

Sagittario – Non sarà facile trovare collaboratori che siano in sintonia con voi. In amore non tutto è perduto.

Capricorno – Negli affari cercate di analizzare con lucidità la situazione. In amore avanti a piccoli passi.

Acquario – Ci vuole ancora un po’ di pazienza nella vostra attività. L’amore bussa alla vostra porta.

Pesci – Riuscirete a dare il meglio nell’affrontare un’emergenza delicata. Una storia va troncata.