Michele Buonomo (Pd), necessario tutelare i piccoli comuni

Michele Buonomo, candidato con il Partito Democratico al consiglio regionale, fa sua la battaglia sui piccoli borghi. “L’Italia è composta da tanti piccoli paesi – dice – essi sono l’ossatura del nostro Paese e come tali devono essere tutelati. Esiste una legge sui piccoli borghi, ma le risorse non bastano. Sono necessari servizi come uffici pubblici, stazioni di servizio, collegamenti e una viabilità efficiente. Questo – conclude – sarà tra i miei obiettivi in seno al consiglio”