Il Lungomare di Ascea si rifà il look

ASCEA. Il Lungomare pronto a rifarsi il look. E’ stato aggiudicato, infatti, l’appalto relativo alla riqualificazione ambientale della zona, con realizzazione di un parcheggio sul Lungomare Levante. L’iter progettuale era partito già anni fa. Costo dell’opera circa 2 milioni. Poi nel 2018 l’Ente decise di finanziare una prima parte dei lavori con un mutuo contratto con la Cassa depositi e Prestiti.

Il costo totale dei lavori per il Lungomare Levante era stimato in circa 260mila euro; è stato affidato ad una ditta del posto per 180mila euro. Le opere prevedono la realizzazione di nuovi parcheggi, il rifacimento della pubblica illuminazione e la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque piovane.

Il progetto originario, invece, prevedeva anche la sistemazione dei percorsi carrabili, ciclabili e pedonali, l’adeguamento del sistema fognario e la bonifica di talune aree ferroviarie.