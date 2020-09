Sicignano: ok ad interventi su scuole, strade e fognature

Il Comune di Sicignano degli Alburni ha dato il via libera al progetto relativo ad interventi di messa in sicurezza edifici pubblici e patrimonio comunale. Nello specifico sono pronti a prendere il via interventi di messa in sicurezza della copertura dell’edificio scolastico a Sicignano Capoluogo, messa in sicurezza sanitaria con rifacimento della fognatura e manto stradale completamente sconnesso e messa in sicurezza del manto stradale in località Aria Vecchia al capoluogo.

Il progetto, redatto dal responsabile dell’area tecnica, l’architetto Vincenzo Capasso, prevede un costo complessivo di 50 mila euro, di cui circa 40 mila euro per il costo dei lavori compresi oneri di sicurezza e circa 10 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intervento è interamente finanziato con i fondi erogati dal Ministero dell’Interno, con la legge di bilancio che assegnava ai comuni aventi popolazione fino a 5mila abitanti un contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

L’Ente guidato dal sindaco Ernesto Millerosa, vista l’attuale emergenza sanitaria, la contestuale carenza idrica e la tenuta delle reti pubbliche intende effettuare interventi di messa in sicurezza sulle strutture pubbliche, in particolare quelle scolastiche puntando sull’efficientamento delle reti idriche e fognarie.