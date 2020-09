Lavori al municipio di Castellabate, Maurano: ecco la verità

CASTELLABATE. “La Casa Comunale, unica opera iniziata e conclusa dall’Amministrazione Spinelli, è l’emblema della politica di questi anni”. Così esordisce Luigi Maurano, consigliere comunale di minoranza.

“Per gli attuali amministratori di maggioranza allargare gli uffici era la priorità. Veniva prima della realizzazione delle fognature, prima dell’installazione dell’illuminazione pubblica in alcune zone, prima della messa in sicurezza delle strade, prima della realizzazione di parcheggi, prima della costruzione di infrastrutture pubbliche per destagionalizzare il turismo e per offrire servizi aggiuntivi ed essenziali come, per esempio, un cineteatro, un auditorium,un palazzetto dello sport”, prosegue.

Poi Maurano ripercorre l’iter dell’opera:

E aggiunge:

“In pratica dopo un progetto esecutivo e due varianti la Casa Comunale ancora non è completa e allora viene approvato un altro progetto intitolato completamento ed efficientamento energetico della Casa Comunale, Ovviamente finanziato con un altro mutuo a carico dei cittadini di Castellabate (E IO PAGOOO). Per non parlare delle forniture e delle cessioni di credito alle ditte, per cui ci sarebbe bisogno di un post di eguale lunghezza.

Alla fine della fiera il Comune di Castellabate spende 1.200.000, 00 euro da pagare a rate fino al 2046 per la ristrutturazione della Casa Comunale”. Ma non finisce qui perché secondo Maurano le criticità sono anche altre: “I lavori sono stati sempre giustificati per il potenziamento dell’accesso alla struttura. Per tale motivo è stato installato un ascensore che doveva servire a garantire la mobilità anche per le persone in difficoltà di deambulazione, vuoi per i problemi fisici, vuoi per l’età avanzata. L’ascensore è costato 25.988,10 euro e non è entrato mai in funzione. Abbiamo un ascensore immobile e ancora oggi solo le scale consentono l’accesso ai piani superiori della Casa Comunale”.

“Allora mi domando e vi domando: è questo il modello di amministrazione che si vuol portare in Regione Campania? Mutui, debiti fino al 2046 per opere non prioritarie, lavori e varianti poco chiare, mancanze infrastrutturali inaccettabili dopo migliaia e migliaia di euro buttati al vento? Ci vuole coraggio”, conclude Maurano.