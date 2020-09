L’almanacco del 15 settembre 2020

E’ il 259° giorno dell’anno, 37ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 107 giorni.

Santi del giorno

Beata Vergine Maria Addolorata

San Baldo (Penitente a Sens)

San Niceta il Goto (Martire)

Etimologia

Dolores, versione spagnola di Addolorata, deriva dal plurale latino del termine “dolor”, “doloris”. Si diffuse come personale durante la dominazione spagnola, particolarmente in Sicilia, in tutte le zone dove il culto per la Madonna Addolorata era particolarmente intenso.

Proverbio del giorno

Alla Madonna di marzo si scopano, e alla Madonna di settembre si trovano.

Aforisma del giorno

Solo con lo studio del patologico si arriva a comprendere il normale. (S. Freud)

Accadde Oggi

1993 – Assassinio di don Puglisi

1971 – Greenpeace inizia la sua attività

1830 – Inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester

2008 – Crack Lehman Brothers

Sei nato oggi?

I nati il 15 settembre tendono a ritagliarsi uno spazio nel mondo, piccolo o grande che sia, e a esplorarne al massimo le possibilità. Molto portati a specializzarsi e ad approfondire ogni problema, riescono però, al tempo stesso, a mantenere sempre una visione d’insieme. Siano essi professionisti, artisti, operai o genitori, i nati in questo giorno cercano di conservare sempre il controllo di quello che fanno senza farsene travolgere o coinvolgere all’eccesso. In verità la loro “padronanza” è una sorta di facile e flessibile autocontrollo piuttosto che quella specie di severo perfezionismo tanto spesso associato al segno della Vergine.

Celebrità nate in questo giorno

1890 – Agatha Christie

1946 – Oliver Stone

1925 – Pippo Fava

Scomparsi oggi

2006 – Oriana Fallaci

1995 – Gunnar Nordahl