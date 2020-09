Serramezzana: la pubblica illuminazione diventa a led

SERRAMEZZANA. Interventi finalizzati all’efficientamento della pubblica illuminazione della frazione Capograssi e parte di Serramezzana capoluogo. È questo il progetto approvato dal Comune di Serramezzana pronto ad avviare i lavori. In particolare l’amministrazione comunale utilizzerà per le opere i fondi erogati dal Ministero dell’Interno. Quest’ultimo con l’ultima legge di bilancio ha assegnato ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un contributo di 50.000,00 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il progetto redatto dall’ingegnere Salvatore Venturiello ha un costo totale di 50 mila euro, di cui circa 40 mila euro per lavori e circa 10 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

In questo caso, l’Ente guidato dal sindaco Anna Acquaviva, punta ad avere una maggiore efficienza energetica per il territorio comunale.