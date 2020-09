Giungano, nuove telecamere contro i “cafoni”

GIUNGANO. Arrivano le telecamere anti-incivili. Il Comune di Giungano è pronto a dare il via libera alle installazione di videocamere che saranno posizionate dalla dita che ha vinto la gara per la gestione del ciclo rifiuti. Quest’ultima, la SRA, ha presentato come offerta migliorativa proprio il posizionamento di telecamere e l’Ente ha deciso di accogliere la proposta ampliando la rete già esistente.

Le nuove telecamere saranno posizionato in località San Giuseppe (inizio via Convingenti- incrocio con il ponte nel territorio di Cicerale), Via Serri, in prossimità del civico n.34 e Via Sambuco-Teglie, nei pressi del civico n.2.

Le videocamere di sorveglianza serviranno non solo a stanare eventuali incivili che gettano via indiscriminatamente i rifiuti, ma anche a garantire più sicurezza sul territorio comunale.