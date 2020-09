Convergenze premiata ai “Deloitte best managed companies awards”

Convergenze S.p.A. (“Convergenze” o la “Società”), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, Energia, E-mobility con il network EVO (Electric Vehicle Only), è stata premiata tra le migliori imprese italiane ai “Best Managed Companies Awards 2020”.

Il premio, giunto alla terza edizione, si pone l’obiettivo di valorizzare le aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. L’iniziativa è promossa da Deloitte, una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, e sostenuta da ALTIS Cattolica, da ELITE – il programma promosso dalla Borsa Italiana che supporta lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale – e da Confindustria.

Le aziende vincitrici sono state individuate da una giuria costituita da esperti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale italiano. Il processo di selezione ha tenuto in considerazione sei criteri fondamentali: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performance. A questi pilastri si aggiunge, quest’anno, un fattore particolare che accomuna tutte le realtà premiate, ossia la resilienza e la capacità di adattamento di fronte all’emergenza Coronavirus.

Convergenze è stata l’unica azienda Campana ad essere premiata, confermandosi dunque come punto di riferimento per il territorio in cui opera e best case di azienda di successo del Sud Italia. Essere inserita in un’iniziativa di tale rilevanza ha permesso a Convergenze di confrontarsi con modelli di business vincenti, in un’ottica internazionale: infatti, oggi il Premio conta più di 1.000 Best Managed Companies riconosciute in 23 Paesi, e si prospettano future iniziative volte a favorire l’interazione tra aziende leader appartenenti a diversi Paesi.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze, ha così commentato: “Siamo onorati di ricevere questo premio, simbolo del nostro impegno per una gestione virtuosa dell’azienda. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che ci onora e ci ripaga di tutti gli sforzi che quotidianamente compiamo per cercare di fare buona azienda, lavorando si per perseguire la crescita del fatturato ma attarverso una gestione responsabile e sostenibile e da un impegno costante per offrire sempre i migliori servizi e prodotti a tutti i nostri clienti. In una situazione di incertezza come quella attuale, la rinascita del tessuto produttivo italiano e del Paese in generale riparte dalle aziende che operano proprio secondo i principi che il premio Best Managed Awards vuole diffondere e valorizzare. Non ci può essere crescita, né benessere, senza principi cui ispirarsi. A questo proposito, proprio ieri abbiamo approvato la trasformazione di Convergenze in Società Benefit, traguardo importante e fortemente voluto, che ci spronerà ancora di più a perseguire finalità di beneficio comune, oltre che economico, nella nostra attività. Colgo pertanto l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti che lavorano in Convergenze: l’azienda è fatta di persone e il raggiungimento di questi risultati è merito di ognuno di loro”.