Castellabate, cade in un dirupo: salvato

CASTELLABATE. Attimi di paura poco prima dell’alba a San Marco di Castellabate. Un giovane di 21 anni che stava percorrendo un sentiero, per cause ancora da accertare è caduto oltre il parapetto finendo in un dirupo. Immediato l’allarme. Il malcapitato ha fatto un volo di quasi 23 metri; la sua corsa è stata bloccata soltanto da alcuni arbusti presenti lungo il terreno. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Agropoli ed Eboli.

Il ragazzo è stato raggiunto via mare con un gommone della capitaneria di porto, immobilizzato e portato giù fin sulla costa. Da qui è stato trasportato presso il porto di San Marco di Castellabate dove è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania. Da comprendere cosa è accaduto.

Per fortuna le condizioni del giovane, in stato di choc, non erano gravi. Sono stati alcuni suoi amici a far scattare l’allarme.