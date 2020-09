A Piaggine un centro per lo smart working

PIAGGINE. Ha fatto molto discutere la struttura moderna realizzata nelle adiacenze del Convento dei Cappuccini, progettata a metà anni ’80 come “Centro Studi del Parco”, ed oggi in fase di ultimazione. Considerando che il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni non ha più interesse a realizzare attività di studio a Piaggine (ha comunicato il recesso dal comodato gratuito) l’Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un centro per lo smart working.

“Anche in virtù delle nuove esigenze sociali ed economiche il centro servirà per poter usufruire di servizi in ottica turistica e lavorativa, per giovani professionisti in cerca di un ufficio e tutti i nostri ospiti che necessitano di una postazione di lavoro dotata di PC, internet, stampante, linea telefonica, ecc…”, dice il sindaco Guglielmo Vairo.

L’opera è stata realizzata con fondi di Regione Campania e presto sarà completata.