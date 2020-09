Vallo della Lucania ricorda le vittime del bombardamento del ’43

Domani 15 settembre 2020 alle ore 9:00 il Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, Antonio Aloia il Presidente della locale Sezione dell’Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) ed una rappresentanza dei giovani dell’Associazione “L’Altra Palestra” commemoreranno i tragici eventi del 15 settembre 1943 posando un fascio di fiori ai piedi del Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele II, davanti alla lapide che riporta i nomi delle vittime delle bombe esplose nei rioni Spio e Cattedrale.

“Questo gesto rappresenta il primo passaggio di una più ampia collaborazione tra Comune, ANMIG e L’Altra Palestra che culminerà con la solenne posa di due cippi commemorativi, l’uno in Largo Spio, l’altro in piazza Cattedrale attualmente in corso di realizzazione da parte di una artista locale”, fanno sapere da palazzo di città.

La città di Vallo, intorno all’ora di mezzogiorno di quel 15 settembre 1943, fu colpita da una incursione aerea, un avvenimento che lascia attonita la comunità da leggere nello scenario dell’Operazione Avalanche, lo sbarco nella Piana del Sele. Furono colpite in particolare le zone dello Spio e di San Pantaleone; 17 persone morirono e 5 furono i feriti. Inoltre vennero distrutte anche delle abitazioni.