Omignano programma il servizio mensa scolastica

OMIGNANO. L’anno scolastico è iniziato in molte regioni italiane. In Campania, salvo ulteriori slittamenti, tutto è rinviato alla prossima settimana. Dopo le elezioni, infatti, il 24 settembre gli studenti torneranno tra i banchi. Il Comune di Omignano sta programmando i servizi da offrire, in particolare ai più piccoli. Per l’anno 2020/2021, quindi, sarà attivata la mensa scolastica seppur non in tutti gli istituti viste le rigide regole da rispettare per l’emergenza covid.

Mensa scolastica per le scuole dell’infanzia

Nel dettaglio la mensa scolastica sarà attiva unicamente nelle scuole dell’infanzia di Pagliarole ed Omignano Scalo. A causa dell’emergenza epidemoliogica, invece, la refezione scolastica non interesserà gli alunni della primaria.

Il recupero dei crediti dello scorso anno

I genitori degli studenti che lo scorso anno a causa del lock-down non hanno potuto usufruire del servizio, avranno l’opportunità di vedersi restituiti i crediti.

Per i bambini della scuola dell’infanzia, invece, sarà possibile utilizzare i crediti residui per il nuovo anno scolastico. Spetterà agli uffici comunali mettere in atto quanto previsto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Mondelli.