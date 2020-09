Caselle in Pittari: 22 casi covid, 8 verso la guarigione

Un altro tampone positivo al covid è stato registrato nel pomeriggio di ieri a Caselle in Pittari (leggi qui). Si tratta di una ragazzina già in isolamento in quanto appartenente al gruppo familiare degli ultimi due contagiati registrati in ordine di tempo in paese.

Con questa positività i casi complessivi del focolaio sviluppatosi nel piccolo centro interno del Golfo di Policastro arrivano a 22.

Covid, attesa per le prime guarigioni

Ci sono anche alcune persone che attendono conferma della guarigione. Nelle prossime ore verrà eseguito il ‘secondo tampone di controllo’ su 8 contagiati. Il primo ha dato esito negativo, si aspetta il secondo per decretarne la completa guarigione.

Due persone potrebbero essere ricoverate

Su 22 casi soltanto 2 sono i contagiati che secondo il sindaco Giampiero Nuzzo (medico di base) necessitano di una maggiore attenzione.

Per entrambi i pazienti – si tratta di persone anziane – sarà chiesto ìgià oggi il ricovero in un reparto covid per monitorare meglio il decorso della malattia.