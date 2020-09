Atletica Agropoli, Simona Senatore nella top10 allieve in Italia

In occasione dei Campionati Italiani Allievi/e di Rieti, Simona Senatore, atleta classe 2003 in forza all’Atletica Agropoli, riesce ad entrare tra le prime 10 Allieve in Italia nei 200metri. “Sono contenta di essere tra le prime 10 Allieve d’Italia. L’obiettivo era quello di entrare nella finale A ma, un piccolo problema durante la settimana, non mi ha permesso di esprimermi al meglio delle mie possibilità – dichiara Simona Senatore – la cosa importante è esserci, perché queste manifestazioni ti danno esperienza e aiutano a crescere. Ho dato il massimo – conclude Senatore – e sono già pronta a migliorarmi ed affrontare le nuove sfide che mi attendono”



Nel week end si è svolto il consueto TAC (Test Allenamento Controllato) che ha permesso ad alcuni atleti di migliorare le loro prestazioni come Giovanni Sorrentino e Ruben Del Pezzo (Rispettivamente 24”82 e 25”52 sui 200m) Rossella Farricelli (29”21 sempre sui 200m e l’esordio nel triplo con 9.48mt).



“Dobbiamo fare tutti i complimenti a Simona Senatore – Inizia così l’intervento di Agostino Scebi, Direttore Tecnico dell’Atletica Agropoli – un bel risultato a conclusione di una stagione difficile per le problematiche che tutti sappiamo. Simona è un talento su cui crediamo tantissimo, siamo sicuri che insieme a lei riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni. Proprio per il futuro vorrei fare i miei complimenti a Pascal D’Angelo – prosegue Scebi – un esempio di tenacia e determinazione. Ha sfiorato di soli 3 centesimi il minimo per i prossimi Italiani di Grosseto ma ormai è diventato un atleta “maturo” e ben presto si toglierà grosse soddisfazioni.”

In conclusione un passaggio anche sulla questione infortuni che, soprattutto nell’ultimo periodo, ha fatto preoccupare lo staff: “Per Giuseppe Filpi, dopo la caduta negli ultimi Italiani Assoluti, stiamo facendo di tutto per recuperarlo in vista di Grosseto. Buone notizie per Luigi Lettieri, dopo 2 settimane di allenamenti ridotti, gli ultimi esami e la gara al TAC hanno dato il via libera alla sua presenza agli Italiani di Grosseto, nel Decathlon.”