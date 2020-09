Aquara: c’è il bando per la Sp12, la “strada del masso”

AQUARA. Era finito all’attenzione anche della stampa nazionale. Radio, giornali e tv si erano interessati al masso di Aquara che nell’agosto 2015 era caduto sulla Sp12, tra Ottati e Castelcivita, in località Pantuliano, dividendo in due il percorso. La strada è rimasta chiusa per anni tra mille polemiche. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, tre anni fa intervenne per la sua rimozione da presidente della Comunità Montana Alburni. Di fatto, però, fu una mossa inutile: la strada rimase chiusa. Il pericolo era rappresentato dall’equilibrio costone roccioso e non dal masso presente sulla carreggiata

La svolta la primavera scorsa quando la Regione Campania ammise a finanziamento l’intervento per la messa in sicurezza della Sp12 per quasi 4 milioni di euro.

Oggi la pubblicazione del bando di gara che permetterà definitivamente di mettere in sicurezza il costone roccioso sovrastante la provinciale, nel Comune di Aquara. La scadenza della presentazione delle offerta è fissata per il 16 ottobre. Costo delle opere circa 3,8 milioni di euro.