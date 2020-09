Anche Cuccaro Vetere entrerà a far parte della rete “Green City Network”

Il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Aldo Luongo, ha deciso di aderire alla Carta per la Rigenerazione Urbana delle Green City.

La “Fondazione per lo sviluppo sostenibile”, punto di riferimento per i principali settori e protagonisti della green economy, ha promosso il “Green City Network” quale strumento per sviluppare percorsi e interventi finalizzati a sostenere un maggiore impegno delle città italiane per migliorare la qualità ecologica, l’impegno di mitigazione e adattamento climatico, il risparmio di suolo e l’uso efficiente e circolare delle risorse in una prospettiva di sviluppo sostenibile locale.

Cosa fanno le Green City

La rete Green City Network promuove attività riguardanti i temi della sostenibilità ambientale, in particolare attraverso lo sviluppo di attività culturali, editoriali, progettuali e sociali, mettendo in rete le città italiane aderenti per la promozione di buone pratiche, confronti, workshop.

Tra le tante iniziative delle Green City è stata promossa ed elaborata, attraverso un ampio processo di consultazione che ha coinvolto città italiane ed esperti a livello nazionale, la Carta per la Rigenerazione Urbana delle Green City per uscire dalla crisi dopo la pandemia COVID 19, con lo scopo di promuovere un vasto programma di rigenerazione urbana, quale pilastro fondamentale per lo stimolo alla ripresa dell’economia e volto a costruire un futuro migliore per le città d’Italia.

Recentemente anche il Comune di Cannalonga aveva espresso la volontà di aderire alla Carta per la Rigenerazione Urbana delle Green City.