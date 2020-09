Agropoli: buon test in mattinata con la Poseidon-Licinella

Termina 4-1 il test disputato in mattinata tra l’Agropoli e la Poseidon Licinella. Ancora in allestimento la squadra di Carmine Turco, con pochi allenamenti nelle gambe, tanti giovani e ragazzi in prova schierati nell’amichevole odierna. Più rodata, invece, la squadra capaccese guidata da Dario Petraglia, che parteciperà al prossimo torneo di Promozione. Nel primo tempo durato mezzora , chiuso senza reti, domina l’equilibrio. Nei successivi 3 tempi da 20 minuti arrivano i 5 gol con la rete della Poseidon-Licinalla giunta sul parziale momentaneo di 3-1.

Il comunicato della squadra delfina

Buon test per l’Agropoli che batte 4 a 1 la Poseidon allo stadio “Mario Vecchio” di Capaccio Paestum. Le prime due reti arrivano nel secondo mini tempo e portano la firma di Gullo e Masocco. La terza rete nel terzo tempo, quando in campo mister Turco ha schierato molto giovani e calciatori in prova. Il 3 a 1 lo sigla per la Poseidon Rafik nel quarto tempo e poco dopo un autogol fissa il punteggio sul definitivo 4 a 1.

Nonostante pochi giorni di allenamento, una condizione fisica non ottimale ed una rosa ancora in costruzione, dall’amichevole sono emerse buone indicazioni per mister Carmine Turco.

Le dchiarazioni del presidente dell’Agropoli Nicola Volpe

“L’U.S.Agropoli nasce sotto i migliori auspici abbiamo fatto vedere una buona organizzazione di gioco e buone individualità nonostante la partenza in ritardo. Mi è piaciuto molto il comportamento dei giocatori, abbiamo avuto buoni spunti da questa gara“.

Le parole del tecnico della Poseidon-Licinella Dario Petraglia

“Stiamo registrando passi avanti. Test contro squadre di categoria superiore ci tempreranno per la dura lotta in campionato”.