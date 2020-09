Trovato con hashish e cocaina, un arresto nel salernitano

Nella serata di ieri, a Montecorvino Rovella, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio antidroga eseguito congiuntamente a personale del Commissariato di P.S. di Battipaglia, hanno tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina EL MEGHARY EL IDRISSI Oussama (classe 2000), domiciliato in quel centro, pregiudicato per reati specifici, nonché deferito a piede libero per concorso nel medesimo reato, altro giovane del luogo F.A. (classe1987), pure gravato da precedenti penali specifici.



I militari e gli agenti, nel corso di un mirato servizio di osservazione svolto nella zona, già segnalata quale luogo di spaccio, notavano i giovani intrattenersi all’interno di un’autovettura in sosta e pertanto decidevano di procedere al loro controllo.

Quest’ultimi, alla vista degli operanti abbandonavano repentinamente il veicolo tentando di allontanarsi a piedi, nonché, in tale frangente EL MEGHARY EL IDRISSI Oussama cercava anche di disfarsi di un panetto di hashish, dal peso di circa 100 grammi, che veniva però prontamente recuperato dagli operatori di polizia. La perquisizione domiciliare estesa successivamente presso l’abitazione di quest’ultimo portava al rinvenimento di altri tre panetti di analoga sostanza stupefacente, dal peso di grammi 100 ciascuno, di una confezione di circa 20 grammi di cocaina e di un bilancino elettronico di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La perquisizione domiciliare eseguita a carico del complice dava esito negativo.