Serie D: alla Gelbison l’amichevole contro la Polisportiva

Va alla Gelbison il test andato in scenain mattinata allo stadio “Carrano” contro la Polisportiva Santa Maria. Alle ore 10:30, le due formazioni cilentane, hanno disputato una gara amichevole a 15 giorni esatti dallo start del torneo di Serie D. Con una rete per tempo i rossoblù si sono imposti sui giallorossi. di Figliolia e Coulibaly le marcature che hanno deciso l’allenamento congiunto tra le due salernitane. Questa la sintesi diffusa, del test precedentemente rinviato, dall’ufficio stampa della Polisportiva Santa Maria.

Serie D: la Gelbison supera la Polisportiva Santa Maria

Nonostante il sole e il caldo che ha contornato il “Carrano”, l’allenamento congiunto tra Polisportiva Santa Maria e Gelbison è stato ricco di intensità. Non è partito nel migliore dei modi l’undici titolare di Esposito, apparso un po’ sorpreso dall’organizzazione degli avversari. La formazione ospite è andata subito in rete al 12’ con una zampata di Figliolia. Subito dopo, i padroni di casa, hanno provato a reagire e a rendersi pericolosi, costruendo un paio di occasioni senza, però, mai impensierire del tutto l’estremo difensore avversario. Nella ripresa, la Polisportiva Santa Maria entra in campo decisamente più cattiva e volenterosa di raddrizzare il match. La squadra di Esposito è più pericolosa, e crea diverse occasioni prima con Maggio e poi con Romano con un bel tiro da fuori. Nel momento migliore dei giallorossi, però, arriva la doccia fredda: al 28’ raddoppio Gelbison con un piattone di Coulibaly terminato all’incrocio dei pali. Nel finale, diversi tentativi sempre dei giallorossi senza però trovare il gol.

Il tabelino

POLISPORTIVA SANTA MARIA: Giletta (Grieco 12’), Mansi, Konios (Dentice 12’), Citro, Campanella (Lambiase 12’), Pastore, Bozzaotre (Coulibaly 12’), Maio (Della Torre 12’), Maggio (Brogna 12’), Capozzoli (Tandara 12’), Ragosta (Romano 12’). All. Esposito

GELBISON: D’Agostino, D’Orsi, De Gregorio, De Foglio, Graziani, Iuliano, Maiorano, Tedesco, Gagliardi, Figliola, Zollo. All. Ferazzoli

RETI: 12′ pt Figliolia (G), 28′ st Coulibaly (G).