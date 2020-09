Auletta: punta a migliorare l’illuminazione di tre strade

Il Comune di Auletta, retto dal sindaco Pietro Pessolano, ha approvato il progetto per l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione. In particolare i lavori interesseranno le strade di San Michele, Ferri e Giallograsso.

L’Ente punta a sfruttare le risorse previste dal bilancio pluriennale del triennio 2020-2022 da parte dello Stato che prevede l’assegnazione di 50.000 euro per quei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, fondi destinati precipuamente a questa tipologia di intervento. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Il comune valdianese non è l’unico ad aver approfittato di queste risorse, nei giorni scorsi anche altri comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno approvato progetti per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione.

I lavori dovranno iniziare entro il 15 settembre 2020, pena la decadenza del finanziamento.