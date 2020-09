Vallo della Lucania: piscina del centro di riabilitazione trasformata in discarica

“Trasformata in discarica la piscina del centro di riabilitazione dell’Ospedale di Vallo della Lucania (che secondo De Luca dovrebbe assurgere ad eccellenza nazionale)”. A denunciarlo il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello.

“Anziché piena d’acqua e utilizzata per la riabilitazione motoria dell’utenza del vasto comprensorio che fa capo all’Ospedale San Luca, la piscina, desolatamente, appare un contenitore di rifiuti. E questo non da oggi”, osserva il senatore.

Il parlamentare accusa: “Quel che è veramente singolare non è l’ennesima fanfaronata dell’ineffabile Governatore, secondo cui l’Ospedale di Vallo è lì lì per diventare un’eccellenza nazionale (De Luca nel dire balle ha sottratto il primato al Barone di Münchausen), ma la creduloneria di chi presta ancora fede alle sue affabulazioni. Questo è, purtroppo, un male diffuso”.

Castiello, poi, denuncia anche la situazione dell’ospedale di Agropoli dove i cittadini “hanno creduto a tante illusorie promesse (ripetute in ben 3 inaugurazioni!) e si ritrovano non con uno ospedale, ma con un micragnoso pronto soccorso, in grado di svolgere soltanto le funzioni di guardia medica, mentre il promesso punto Covid si è volatilizzato”.