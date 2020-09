Sconfigge il cancro e attraversa l’Italia in bici: Padula omaggia Marco Vegliante

Ha attraversato l’italia in bici dopo aver sconfitto il cancro. La giunta comunale di Padula ha conferito la benemerenza civica a Marco Vegliante per la sua iniziativa a favore della lotta contro i tumori.

L’onorificenza è stata conferita alla luce del “notevole impegno – si legge nella delibera della Giunta Comunale – profuso da Marco Vegliante, giovane padulese, nella creazione e realizzazione della manifestazione di solidarietà “Cambia Marcia, Pedala contro il cancro”, finalizzata a raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro e divulgare l’importanza della prevenzione per una diagnosi precoce, in partnership con AIRC-Rete del Dono”.

Marco dopo aver sconfitto il cancro ha deciso di dedicarsi alla promozione della prevenzione e a sensibilizzare le donazioni per la ricerca. Per farlo ha percorso l’Italia in bici partendo da Milano fino a raggiungere la Certosa di San Lorenzo a Padula. Durante il suo viaggio Marco ha promosso anche il territorio di Padula diffondendo in tutta Italia “il messaggio di accoglienza ed ospitalità della comunità padulese, – si legge ancora nella delibera – contribuendo in maniera rilevante alla diffusione dell’immagine delle bellezze artistiche, culturali e storiche di Padula e dello splendido paesaggio naturalistico nel quale è immersa”.