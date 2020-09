San Marco Castellabate di protagonista a “Buongiorno Benessere”

Castellabate, in particolare il borgo di San Marco, il suo splendido mare e il pesca azzurro, ricco di omega 3, protagonisti con l’inviata Elisa Silvestrin del programma di RaiUno “Buongiorno Benessere”.

Il servizio andrà in onda all’interno della puntata di domani, Sabato 12 Settembre dalle ore 10:30 su RaiUno.

Buongiorno benessere è un programma televisivo italiano di medicina, in onda dal 5 ottobre 2014 su RaiUno, inizialmente la domenica mattina, successivamente il sabato mattina, cambiando varie volte orario. Attualmente va in onda dalle 10:30 alle 11:20.

Il programma va in onda dallo studio 1 del Centro di produzione Rai di Via Teulada. Previsti anche dei collegamenti in esterna tra cui quello che vedrà protagonista San Marco di Castellabate.