Pertosa: ok all’efficientameno energetico del municipio

PERTOSA. Efficientamento energetico della casa comunale. Interventi che, per il primo stralcio, avranno un costo di 50mila euro. L’Ente è già pronto a dare il via libera alle opere.

Il Comune di Pertosa, guidato dal sindaco Michele Caggiano, ha infatti potuto beneficiare dei fondi assegnati ai comuni con la legge di bilancio 2020.

Questa ha destinato risorse per un limite complessivo di 500milioni, per opere di efficientamento energetico, risparmio energetico, installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile o interventi di adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale; risorse disponibili, infine, per l’abbattimento di barriere architettoniche.

Pertosa ha puntato sull’efficientamento energetico del palazzo di città e ha provveduto ad approvare il progetto dell’opera che richiede una spesa di 50mila euro.