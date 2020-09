Meteo: weekend con tempo stabile e soleggiato

Un vortice di bassa pressione sta apportando maltempo in Sardegna e nelle prossime ore virerà verso la Sicilia. Altrove poco cambierà. L’Alta pressione rimarrà ancora protagonista con tanto sole e temperature estive. Insomma la classica estate settembrina è destinata ancora a durare. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

SABATO: cielo poco nuvoloso. Qualche nube in più nelle aree interne. Temperature stazionarie.



: sarà una giornata stabile e soleggiata ovunque. Temperature in lieve aumento. Caldo nella norma. Mare calmo.