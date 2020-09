Covid: positiva anche una dipendente del Tribunale di Salerno

C’è anche una donna dipendente della Cittadella Giudiziaria di Salerno tra gli ultimi casi covid registrati in Provincia di Salerno. Sarebbe una contagiata “di ritorno” poiché era stata in vacanza ed era rientrata al lavoro da una settimana. La donna è asintomatica. Sono stati chiusi gli uffici al secondo piano della palazzina F in cui si trova la cancelleria esecuzione penale, in cui la donna positiva lavora. Si è proceduto quindi alla sanificazione di tutti gli ambienti, compresi gli ascensori.

L’Asl ha anche iniziato il tracciamento delle persone con cui ha avuto contatti la donna che era già in isolamento da mercoledì pomeriggio in seguito alla positività del test.

Rilevati oggi due nuovi contagi da Covid-19 anche a Pontecagnano Faiano. 14 quelli a Sarno.