Covid, sei casi registrati dall’Asl Salerno

Oggi sono stati rilevati 6 casi positivi in Provincia di Salerno. Lo ha reso noto l’ASL. Di questi alcuni non sono residenti. Nel dettaglio: 2 contagiati Salerno; 1 a Pontecagnano, 1 a Capaccio (domiciliato altrove), 1 è relativo ad un paziente di Ottaviano e 1 di Caserta.

Qualche dato sulla situazione complessiva: dall’inizio della pandemia ad oggi, in provincia di Salerno, sono stati rilevati 1.200 positivi.

In questo momento i positivi in provincia di Salerno sono 330, di cui 42 ricoverati nei vari ospedali, e 288 in isolamento fiduciario (quarantena).

Sono circa 1.000 i contatti di questi pazienti positivi che si trovano attualmente in isolamento fiduciario.