Ascea, il Mediterraneo Video Festival: entra nel vivo

ASCEA. Dopo un inizio all’insegna della celebrazione del Mediterraneo e delle sue ricchezze, tra le parole di Francesco Napoli e le note di Jamal Ouassini, e la giornata di giovedì dedicata interamente al cinema con proiezioni in streaming dei film in concorso, venerdì 11 settembre si torna a Palazzo Ricci – De Dominicis in tutta sicurezza con il Mediterraneo Video Festival; i film saranno proiettati all’aperto, nel giardino.

Dopo la presentazione ufficiale del 23° Mediterraneo Video Festival alle ore 19:30, comincerà il concorso internazionale / Feature films competition, con Dima Punk di Dominique Caubet, Francia, 2019, alle ore 20:00 e El Infierno di Raul de la Fuente, Spagna, 2019, alle ore 21:00.

A seguire il concorso continua con la sezione Scuole di cinema, alle 21:30 con il film El sol contigo di Carolina Aranda Escribano, Ecuador, 2019. In chiusura si torna alla sezione Feature films competition con Ognjilo di Vladimir Perović, Montenegro, alle 22:10. Per accedere alla serata è sempre necessario prenotarsi compilando il form presente sul sito del festival. Una serata interamente dedicata al cinema, un’opportunità per conoscere il Mediterraneo attraverso lo sguardo attento e critico dei talentuosi registi in gara.