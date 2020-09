Anche Felitto avrà una casa dell’acqua

Anche a Felitto in arrivo una casa dell’acqua. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Casella, è pronta ad attivarla nell’ambito delle politiche volte a migliorare la qualità dell’ambiente e delle condizioni di vita dei cittadini, ridurre i rifiuti e risparmiare risorse.

Nei giorni scorsi infatti, è stato approvato il progetto per la realizzazione della casetta dell’acqua, nell’area in via Insorti Ungheresi adiacente all’immobile comunale ex scuola media.

L’obiettivo del progetto è di mirare alla riduzione dell’impatto ambientale legato al quantitativo di plastica da smaltire prodotto dai cittadini per l’acquisto di bottiglie di plastica dell’acqua.

La ditta “BR Group” si farà carico dei costi per la messa in opera della struttura, della manutenzione ordinaria e straordinaria e si occuperà della gestione della stessa; il Comune invece, sosterrà i costi relativi al servizio acquedotto e al servizio elettrico.