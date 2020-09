Teggiano, incendio in frantoio: ingenti i danni

TEGGIANO. Ancora un incendio nel comprensorio del Vallo di Diano.

Ieri sera, intorno alle 22.30, il fuoco è divampato all’interno di un frantoio sito in località Piedimonte di Teggiano.

Immediato l’allarme ai vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

I caschi rossi sono riusciti a domare le fiamme ma ingenti sono stati i danni all’interno della struttura in un periodo, per altro, in cui i frantoi sono in piena attività.

Da comprendere le cause che hanno generato il rogo.