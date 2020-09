Piaggine, proseguono i lavori sulla Sp11

Sono in corso i lavori sulla Sp11 D, tra i comuni di Piaggine e Laurino. L’arteria, strategica per i collegamenti nel Cilento interno, è chiusa al traffico in questo tratto proprio per consentire la realizzazione del progetto di “messa in sicurezza ripristino e consolidamento di strade provinciali ricadenti nel territorio di Piaggine Laurino e Sacco”. Le opere sono finalizzati alla mitigazione del dissesto idrogeologico e alla sistemazione del manto stradale.

La progettazione ha visto insieme i comuni di Piaggine, Laurino e Sacco. Un’azione sinergica che ha permesso di ottenere fondi Cipe per 3 milioni di euro.

“I lavori di mitigazione del dissesto – osserva il sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo – consentiranno di ripristinare una viabilità sicura e conservare una strada fondamentale per le nostre Comunità”.